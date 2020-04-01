Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 31 марта 2020 года № 109 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Республике Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:

а) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 2 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;

б) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Северная Осетия-Алания, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

в) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками).

Органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на руководителей и работников органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Северная Осетия-Алания.";

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу объектов розничной торговли и рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в данный перечень.";

3) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания в установленном порядке путем задействования личного состава Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания принять меры по реализации пунктов 1.1 и 2 настоящего Указа.";

4) дополнить приложением 1 следующего содержания:





"Приложение 1 к Указу Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)";

5) дополнить приложением 2 следующего содержания:





"Приложение 2 к Указу Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (далее - МКБ-10) по диагнозу "Е10".

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу "J44".

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу "J45".

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу "J47".

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам "127.2", "127.8", "127.9".

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу "Z94".

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам "18.0", 18.3 -18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам СО0-С8О, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы*, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

Примечания:

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







