С небес на землю: пушку от МиГ-21 применяли в наземных установках

Во время гражданской войны в Боснии применялась необычная орудийная установка. Она была изготовлена с использованием двух спаренных скорострельных авиационных пушек ГШ-23. Судя по изображениям, эксплуатировался только возимый вариант.

ГШ-23 used as ground support,cannons from aircrafts Bosnia and Herzegovina

Thanks to @Johnybegood85 pic.twitter.com/hthK1GFBO1 — ZOKA (@200_zoka) March 31, 2020

Такие пушки устанавливались на самолеты МиГ-21бис, МиГ-21МФ и МиГ-21М, находившиеся на вооружении военно-воздушных сил бывшей СФРЮ.

Также они использовались в легких штурмовиках G-4 Super Galeb и истребителях-бомбардировщиках J-22 Орао, выпускавшихся авиационной фабрикой СОКО, находившейся как раз в городе Мостар республики Босния и Герцеговина.

Масса одной такой пушки составляет 50,5 килограмма, длина - около полутора метров. Вес снаряда - 174 грамма, его начальная скорость - 700 метров в секунду, а скорострельность - до 3400 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы достигает 2000 метров.

Такую самоделку можно было использовать для борьбы с живой силой, легкой бронетехникой и автомобилями.

Как и во всякой гражданской войне, в Боснийской участвующие в ней стороны бросали в бой большое количество различных самоделок, в том числе и с использованием элементов различного авиационного вооружения.

Что же касается ГШ-23, то в различных государствах эти пушки пытались также устанавливать на самоходную технику, в частности на бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и тягачи МТ-ЛБ.