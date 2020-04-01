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01.04.2020,  
15:10
Текст:  Алексей Брусилов

С небес на землю: пушку от МиГ-21 применяли в наземных установках

Во время гражданской войны в Боснии применялась необычная орудийная установка. Она была изготовлена с использованием двух спаренных скорострельных авиационных пушек ГШ-23. Судя по изображениям, эксплуатировался только возимый вариант.
Фото: Mjabb / wikimedia.org
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Такие пушки устанавливались на самолеты МиГ-21бис, МиГ-21МФ и МиГ-21М, находившиеся на вооружении военно-воздушных сил бывшей СФРЮ.

Также они использовались в легких штурмовиках G-4 Super Galeb и истребителях-бомбардировщиках J-22 Орао, выпускавшихся авиационной фабрикой СОКО, находившейся как раз в городе Мостар республики Босния и Герцеговина.

Масса одной такой пушки составляет 50,5 килограмма, длина - около полутора метров. Вес снаряда - 174 грамма, его начальная скорость - 700 метров в секунду, а скорострельность - до 3400 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы достигает 2000 метров.

Такую самоделку можно было использовать для борьбы с живой силой, легкой бронетехникой и автомобилями.

Как и во всякой гражданской войне, в Боснийской участвующие в ней стороны бросали в бой большое количество различных самоделок, в том числе и с использованием элементов различного авиационного вооружения.

Что же касается ГШ-23, то в различных государствах эти пушки пытались также устанавливать на самоходную технику, в частности на бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и тягачи МТ-ЛБ.

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