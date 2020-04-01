Постановление правительства Самарской области от 1 апреля 2020 года № 205 "Об упрощении порядка продления отдельных социальных выплат жителям Самарской области в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить, что выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, и питание ребенка, определенного на индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим показаниям, ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных организаций, а также учащихся, получающих образование в форме семейного образования, социальной помощи в виде денежных выплат (социального пособия), установленных законами Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" и "О социальной помощи в Самарской области", компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье, предусмотренных постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2022 годы", в 2020 году продлевается на последующий период предоставления указанных мер социальной поддержки, установленный законодательством Самарской области, без представления заявителем документов, необходимых для такого продления, которые представляются заявителями самостоятельно и не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2. При продлении предоставления мер социальной поддержки в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, и отсутствии (утрате) основания для такого продления, подтверждаемого документами, которые представляются заявителями самостоятельно и не могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, заявитель освобождается от ответственности за неправомерное получение указанных мер социальной поддержки в течение периода их продления.

3. Установить, что предусмотренный Законом Самарской области "Об упрощении порядка продления отдельных социальных выплат жителям Самарской области в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции" и настоящим постановлением порядок продления мер социальной поддержки действует в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов







