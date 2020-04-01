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1 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Самарской области от 31 марта 2020 года № 109-р "Об установлении формы документа (справки работодателя)"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 9 постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 № 64):

1. Установить форму документа (справки работодателя), при наличии которого разрешается передвижение по территории Самарской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов



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Форма справки работодателя
(pdf, PDF, 28 Кб)