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01.04.2020 09:52
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы

Текст: Лейла Зеленкова

Саудовской Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предпринимают попытки снизить негативные последствия от снижения нефтяных цен, обусловленные в том числе пандемией коронавируса. Несмотря на многомиллиардные траты на восстановление экономики, частный сектор в обеих странах испытывает серьезные проблемы, а крупные государственные проекты в энергетическом и туристическом секторе приостановлены.

Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco обратилась к энергосервисным компаниям с просьбой поддержать планы по максимальной добыче нефти до 12 миллионов баррелей в день. Aramco также пытается привлечь дополнительные активы, поскольку не отказывается от своих обязательств выплатить 75 миллиардов долларов дивидендов в этом году, пишет агенство Bloomberg. Кроме того, ожидается продажа Aramco доли в одном из своих подразделений за 10 миллиардов долларов.

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Тем временем, на фоне падения нефтяных котировок, базирующаяся в Эр-Рияде компания MOBCO Civil Construction, отвечающая за инфраструктурный сектор, объявила о сокращении зарплаты рабочим на 25-50% "из-за непредвиденных обстоятельств, вызванных COVID-19". На прошлой неделе в Саудовской Аравии также приостановили реконструкцию Большой Мечети в Мекке - на этот проект ранее было выделено 100 миллиардов долларов.

В свою очередь, нефтяные компании из ОАЭ издали директивы о сокращении расходов. Департамент энергетики Абу-Даби на прошлой неделе перенес объявление о победе в тендерах на постройку солнечной электростанции, и заявил, что цены на энергоносители и логистику подлежат дальнейшему отслеживанию. Даты проведения всемирной выставки EXPO-2020 тоже могут измениться.

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