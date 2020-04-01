Постановление администрации Тамбовской области от 31 марта 2020 года № 258 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 28.03.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Обязать:

граждан не покидать места проживания (пребывания),

за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тамбовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем информирования и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.";

пункты 2-5 изложить в следующей редакции:

"2. При организации самоизоляции обеспечить ее осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора.

3. Управлению здравоохранения области (Лапочкина) ежедневно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области об установленных фактах нарушения режима самоизоляции.

4. Управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова) организовать при необходимости совместно с подведомственными учреждениями оказание комплекса мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

5. Лицам, прибывшим в Тамбовскую область с территорий иностранных государств:

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по единому номеру "112".

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций;

выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:

"5.1. Рекомендовать гражданам, совместно проживающим с лицами, указанными в пункте 5 настоящего постановления:

выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на

14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации лиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

5.2. Обязать лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии на территорию Тамбовской области, месте, датах фактического пребывания, контактную информацию;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тамбовской области, оказывать содействие в обеспечении работникам условий самоизоляции на дому.";

пункты 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.1. ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях самоизоляции, с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;

8.2. выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в самоизоляции (на дому, без посещения медицинской организации);";

пункт 11 дополнить абзацами десятым-четырнадцатым следующего содержания:

"Временно приостановить:

посещение гражданами указанных в настоящем пункте организаций,

а также зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в настоящем пункте мероприятий (оказания услуг);

посещение гражданами территорий общего пользования: парки, скверы, площади, бульвары, набережные.

Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.";

дополнить пунктом 11.3 следующего содержания:

"11.3. Временно приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.";

в пункте 19.2 слова "не менее 1 метра" заменить словами "не менее 1,5 метров".

дополнить подпунктом 25.5 следующего содержания:

"25.5. вести учет всех граждан (сведений о них), указанных в пункте

5.2. настоящего постановления, прибывших на территорию муниципального образования.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







