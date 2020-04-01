Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 1 апреля 2020 года № 241 "О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки"

В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Продлить до 1 октября 2020 года предоставление мер социальной поддержки, период выплаты которых истекает до 30 сентября 2020 года, без повторной подачи заявления на их получение гражданам, являющимся получателями:

ежемесячной денежной выплаты на проезд, установленной пунктом 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 № 542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан";

ежемесячной денежной выплаты, субсидии в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Республики Татарстан, субсидии в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива, субсидии в размере 50 процентов затрат по плате за абонентскую линию сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио, коллективную антенну, установленных статьей 5 Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-3PT "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан";

ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет), установленного пунктом 7 статьи 8 Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-3PT "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан";

компенсации расходов по проезду на транспорте к месту прохождения амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства, компенсации расходов по проезду на транспорте к месту лечения в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно к месту жительства, установленных статьей 81 Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-3PT "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан";

дополнительной ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, установленной пунктом 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2012 № 188 "О дополнительной ежемесячной денежной выплате детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)".

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичное решение в отношении дополнительной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях семьям со среднедушевым доходом до 20,0 тыс.рублей, установленной постановлениями исполнительных комитетов муниципальных образований (городских округов) Республики Татарстан.

3. Министерству цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан до 1 апреля 2020 года обеспечить доработку Государственной информационной системы "Социальный регистр населения" для обеспечения реализации пункта 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







