Трейлер: у продолжения "Рика и Морти" появилась дата премьеры

На YouTube-канале Adult Swim опубликован трейлер продолжения четвёртого сезона мультсериала "Рик и Морти".

В свежем видео можно заметить отсылки к таким франшизам, как "Звездные войны" и Gundam, а в конце ролика наконец-то объявляется дата выхода новой серии безумного шоу - 3 мая текущего года.

Многие пользователи в комментариях беспокоятся и переживают насчет того, чтобы все это не оказалось злым первоапрельским розыгрышем.

Проверить это наверняка не получится, но для тех, кто уже устал ждать, можно скоротать время за просмотром короткометражки о приключениях Рика и Морти в средневековой Японии.