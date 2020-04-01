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Трейлер: у продолжения "Рика и Морти" появилась дата премьеры

Новости
    01.04.2020, 14:38
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале Adult Swim опубликован трейлер продолжения четвёртого сезона мультсериала "Рик и Морти".

Фото: kinopoisk.ru
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В свежем видео можно заметить отсылки к таким франшизам, как "Звездные войны" и Gundam, а в конце ролика наконец-то объявляется дата выхода новой серии безумного шоу - 3 мая текущего года.

Многие пользователи в комментариях беспокоятся и переживают насчет того, чтобы все это не оказалось злым первоапрельским розыгрышем.

Проверить это наверняка не получится, но для тех, кто уже устал ждать, можно скоротать время за просмотром короткометражки о приключениях Рика и Морти в средневековой Японии.

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