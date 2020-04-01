Уимблдон отменен из-за коронавируса

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение отменить соревнования из-за пандемии коронавируса.

Турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета должен был пройти с 29 июня по 12 июля. На текущий момент все соревнования под эгидой АТР, WTA и ITF приостановлены до 7 июня.

"Нам было очень тяжело думать о том, что проведение чемпионатов ранее было прервано только мировыми войнами, но после тщательного и обширного рассмотрения всех сценариев мы считаем, что в конечном счете верным решением будет отменить чемпионат в этом году и вместо этого сосредоточиться на том, как мы можем использовать широту ресурсов Уимблдона, чтобы помочь тем, кто находится в наших местных сообществах и за их пределами", - говорится в официальном заявлении.

В 2021 году Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Также в среду президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что не исключается вариант, при котором весь нынешний теннисный сезон может быть отменен из-за коронавируса.