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01.04.2020 18:50
Рубрика: Спорт

Уимблдон отменен из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение отменить соревнования из-за пандемии коронавируса.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета должен был пройти с 29 июня по 12 июля. На текущий момент все соревнования под эгидой АТР, WTA и ITF приостановлены до 7 июня.

Фото: Getty Images
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"Нам было очень тяжело думать о том, что проведение чемпионатов ранее было прервано только мировыми войнами, но после тщательного и обширного рассмотрения всех сценариев мы считаем, что в конечном счете верным решением будет отменить чемпионат в этом году и вместо этого сосредоточиться на том, как мы можем использовать широту ресурсов Уимблдона, чтобы помочь тем, кто находится в наших местных сообществах и за их пределами", - говорится в официальном заявлении.

В 2021 году Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Также в среду президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что не исключается вариант, при котором весь нынешний теннисный сезон может быть отменен из-за коронавируса.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Распространение коронавируса COVID-19

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