Постановление правительства Ульяновской области от 31 марта 2020 года № 150-П "О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской области "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат"

Новости

Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве 18:22
В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам 17:22
МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19 17:20
В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца 17:12
Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19 17:10
За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч 17:05
Минздрав: Коронавирус передается половым путем 17:04
Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область 17:04
Уникальный советский минивэн "Лосенок" сняли на видео 17:01
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина 16:57
На Урале периодику предложили отнести к товарам первой необходимости 16:56
"Орел и Решка" выйдет в новом формате - без ведущих 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ульяновской области от 31 марта 2020 года № 150-П "О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской области "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.

В целях реализации указа Губернатора Ульяновской области от 26.03.2020 № 30 "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат" Правительство Ульяновской области постановляет:

1.Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, осуществляющим выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, осуществить автоматическое продление (возобновление) предоставления пособий, субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат, компенсаций и иных социальных выплат (далее - социальные выплаты) на период до истечения шести месяцев со дня вступления в силу указа Губернатора Ульяновской области от 26.03.2020 № 30 "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат" без истребования соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов от получателей, предоставление социальных выплат которым истекает в указанный период.

2.Прекратить приостановление выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в случае невнесения гражданином платы за указанные услуги или невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на шесть месяцев.

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин


Утвержден постановлением Правительства Ульяновской области

Перечень мер социальной поддержки, по которым выплата пособий, компенсационных и иных социальных выплат продлевается (возобновляется) автоматически без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов на шесть месяцев

1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста трёх лет, установленная Законом Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО "О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет".

2. Ежемесячное пособие на ребёнка, установленное Законом Ульяновской области от 01.11.2003 № 152-ЗО "О ежемесячном пособии на ребёнка в Ульяновской области".

3. Ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 29.11.2005 № 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области".

4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленная Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО

"О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".

5.Дополнительная мера социальной поддержки в сфере оплаты занимаемых жилых помещений частного жилищного фонда, установленная Законом Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО "О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда".

6. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

7.Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, установленная постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 485-П "Об утверждении формы и порядка предоставления отдельным категориям граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией