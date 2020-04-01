Постановление правительства Ульяновской области от 31 марта 2020 года № 150-П "О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской области "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат"

В целях реализации указа Губернатора Ульяновской области от 26.03.2020 № 30 "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат" Правительство Ульяновской области постановляет:

1.Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, осуществляющим выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, осуществить автоматическое продление (возобновление) предоставления пособий, субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат, компенсаций и иных социальных выплат (далее - социальные выплаты) на период до истечения шести месяцев со дня вступления в силу указа Губернатора Ульяновской области от 26.03.2020 № 30 "Об обеспечении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат" без истребования соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов от получателей, предоставление социальных выплат которым истекает в указанный период.

2.Прекратить приостановление выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в случае невнесения гражданином платы за указанные услуги или невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на шесть месяцев.

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин





Утвержден постановлением Правительства Ульяновской области

Перечень мер социальной поддержки, по которым выплата пособий, компенсационных и иных социальных выплат продлевается (возобновляется) автоматически без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов на шесть месяцев

1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста трёх лет, установленная Законом Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО "О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет".

2. Ежемесячное пособие на ребёнка, установленное Законом Ульяновской области от 01.11.2003 № 152-ЗО "О ежемесячном пособии на ребёнка в Ульяновской области".

3. Ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 29.11.2005 № 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области".

4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленная Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО

"О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".

5.Дополнительная мера социальной поддержки в сфере оплаты занимаемых жилых помещений частного жилищного фонда, установленная Законом Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО "О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда".

6. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

7.Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, установленная постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 485-П "Об утверждении формы и порядка предоставления отдельным категориям граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг".







