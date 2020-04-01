Установлено наказание за нарушения при голосовании по поправкам к Конституции

Президент подписал пакет законов, которые распространяют ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к Конституции.

Авторы поправок - глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так, согласно УК РФ, получение бюллетеня за другого человека или для повторного голосования может повлечь штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избиркома предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Такое же наказание получат фальсификаторы итогов голосования. Фальсификация избирательных документов карается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет.

За воспрепятствование осуществлению избирательных прав предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, также суд может назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

Другой подписанный закон предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в статьи о правонарушениях на выборах, которыми предусмотрены штрафы от 300 рублей до 50 тысяч рублей.