В Москве прокуратура нашла магазины без антивирусной разметки

Прокурор Москвы Денис Попов вынес предостережение крупным аптечным и торговым сетям, не соблюдающим требования о "социальном дистанцировании".

Напомним, что продуктовым магазинам и аптекам предписано нанести на пол разметку - она позволит посетителям не приближаться друг другу ближе, чем на полтора метра. В общей сложности прокуратура Москвы нашла 14 сетей, где не соблюдались требования, содержащиеся в указе мэра.

Прокурорам районов предписано как можно оперативнее реагировать на такие нарушения.