Врачи: Передача COVID-19 в теплых странах замедляется

В более холодных странах коронавирусная инфекция распространяется быстрее, считают ученые из Университета Фессалии в Греции.

По мнению специалистов, которых цитирует местная газета "Катимерини", в государствах со средней температурой от 0 до +18 градусов быстрее растет число новых заболеваний коронавирусом, чем в тех, где температура поднимается выше.

Однако ученые уточняют, что важную роль здесь играют также меры по борьбе с инфекцией и методики фиксирования новых случаев заболевания. Именно от этого в большей степени зависит конечное число заболевших, пишет "Газета.Ru".

Напомним, что вспышка COVID-19 впервые была зарегистрирована в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В настоящее время в мире насчитывается уже более 786 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. 37,8 тысячи из них скончались, 166 тысяч полностью излечились.