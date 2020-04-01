Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.

В прошлом году стало известно, что Малкин, выступающий в НХЛ уже долгое время, имеет паспорт гражданина США. Эта новость вызвала всплеск комментариев, большинство из которых были негативными. Сам хоккеист тогда признался, что получение гражданства было необходимостью для комфортного проживания семьи, при этом он не перестал быть патриотом своей родины.

Жена хоккеиста Анна Кастерова подтвердила, что паспорт хоккеист получил ради нее.

"В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно", - цитирует ее "Чемпионат".

Кастерова призналась, что не понимает, из-за чего же многие пытались раздуть скандал, называя Малкина "америкосом".

"Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый. И это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живем! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры", - рассказала жена хоккеиста.

Реакция людей Малкина расстроила, добавила Кастерова.