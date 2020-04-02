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2 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 1 апреля 2020 года № 187-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Рекомендовать операторам связи, организациям связи, операторам почтовой связи и организациям почтовой связи, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, осуществлять деятельность непрерывно, руководствуюсь подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

2) пункт 11 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) приостановить с 1 апреля до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.";

3) пункт 12 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) приостановить с 1 апреля до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.";

4) абзац второй подпункта "г" пункта 14.1 дополнить словами "за исключением случаев бронирования мест, приёма и размещения граждан - сотрудников государственных органов Республики Алтай, командированных на основании приказа соответствующего государственного органа Республики Алтай;".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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