Постановление губернатора Амурской области от 31 марта 2020 года № 74 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года: по Амурской области на душу населения - 12379 рублей, для трудоспособного населения - 13161 рубль, пенсионеров - 10059 рублей, детей - 12877 рублей;

по северной зоне области на душу населения - 13127 рублей, для трудоспособного населения - 13912 рублей, пенсионеров - 10586 рублей, детей - 14053 рубля.

В.А.Орлов







