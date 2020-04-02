Берлинский политик заразился коронавирусом из солидарности с больной девушкой

Романтический порыв или безответственное поведение? В Германии активно обсуждают поступок берлинского муниципального политика Штефана фон Дасселя, который решил переболеть коронавирусом заодно со своей девушкой, у которой подтвердился диагноз COVID-19. Теперь господин Дассель, отвечающий за центральный столичный район - Берлин Митте, работает из дома и описывает в соцсетях, каким неожиданно тяжелым оказался недуг.

По признанию 53-летнего мужчины, испытавшего на себе все "прелести" коронавируса - жар, сухой кашель, боль в груди, он стал относиться к заболеванию менее легкомысленно. Впрочем, выбора у него по сути не было: он живет вместе с подругой, которая недавно вернулась из Швейцарии, поэтому "карантинить" им все равно пришлось бы вместе. Так что политик заразился от нее "практически сознательно". При этом уверяет, что он сразу же самоизолировался и не покидал квартиру. Правда, больничный Дассель оформлять не стал - слишком уж нетипичный случай, который вызывает немало вопросов, хотя формально законов он не нарушал.