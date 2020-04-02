Британия согласилась на виртуальный парламент

В Соединенном Королевстве свершилась чуть ли не революция: впервые за семь с половиной веков своей истории Палата Общин согласилась перейти с живого режима заседаний на режим виртуальный. Смена традиций не в правилах британцев. Однако традициям пришлось отступить.

Парламент, именуемый британцами Вестминстером, закрыли до 21 апреля в связи с тем, чтобы не допустить заражения коронавирусом его депутатов. Однако шквал проблем, спровоцированный эпидемией, доказал, что общение на расстоянии малоэффективно. Особенно с учетом огромного числа запросов, требующих в чрезвычайной ситуации скорейшего рассмотрения. Спикер парламента Линдси Хойл признал, что "депутаты сейчас буквально заваливают парламент запросами по неотложным проблемам". Однако ждать, покуда Палата снова соберется на очередное заседание и даст ответ, депутаты не могут.

Тем самым на повестке дня Вестминстера неизбежно встал вопрос о замене старорежимного "живого" парламента парламентом виртуальным. Ответом на него стал призыв немедленно рассмотреть все возможные варианты технологического решения сегодняшней чрезвычайной ситуации. В адрес правительства Бориса Джонсона было направлено требование дать "зеленый" виртуальным дебатам в парламенте и перенести всю его дальнейшую деятельность в онлайн.

Сто депутатов британского парламента подписали на этой неделе открытое письмо с призывом создать диджитальный парламент. Это предложение тотчас же нашло поддержку у всех без исключения оппозиционных партий Соединенного Королевства.

Во вторник Борис Джонсон председательствовал на первом виртуальном заседании своего кабинета. А в среду Ассамблея Уэльса выступила с горделивым заявлением, что она является первым государственным демократическим институтом, который уже проводит дистанционные заседания.

Похоже, что лед традиций старой доброй Англии тронулся.