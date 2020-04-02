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2 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года № 76 "О внесении изменения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее изменение:

- абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"- розничной торговли, за исключением аптек, объектов розничной торговли моторного топлива, продовольственных товаров, зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронных товаров, а также объектов розничной торговли, в которых предоставляются услуги связи и реализуются связанные с данными услугами средства связи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



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