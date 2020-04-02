Как учить и развивать ребенка с ОВЗ дома

Директор института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. Герцена Александр Антропов дал важные советы родителям учеников с ОВЗ, которые сейчас не ходят в школу.

Александр Петрович, по данным Минпросвещения, больше миллиона школьников - дети с ограниченными возможностями здоровья. Считается, что примерно 20 процентов из них - ученики с нарушениями интеллекта. Это, как минимум, 200 тысяч детей. У многих родителей - стресс еще больший, чем у детей. Смогут ли они заменить своим детям учителей и дефектологов?

Александр Антропов: В ближайшее время все мы будем находиться в особенной, совершенно новой для нас ситуации: самоизоляция, карантин, дистанционное обучение и удаленная работа. Что важно понимать родителям детей с ментальными нарушениями?

Прежде всего, им важно поддерживать собственный позитивный настрой. Скажите себе: "У нас особенные дети. Лучше нас об этом не знает никто. Мы никуда не торопимся. У нас есть время для общения и совместных дел. Мы находимся в общем пространстве. Вспомним поговорку: "Дома и стены помогают".

Что дальше? Постарайтесь очертить для себя круг необходимых дел: есть работа, которую мы выполняем удаленно; у ребенка есть учебные задания, и он хочет играть или общаться с друзьями. Плюс у всех нас есть бытовые заботы по организации жизни. Поэтому каждому нужно время и место для работы, время для совместных дел и личное время.

Уроки делаем? Есть ли полезные онлайн-ресурсы для детей с ментальными нарушениями?

Антропов: Родителям надо знать: большинству детей с проблемами в развитии не подходит формат онлайн-обучения. Их скорость работы и количество необходимых повторений больше соответствуют офлайн-режиму. Если из школы ребенку прислали задание, учтите, что в школе есть перемены, а реальное время интеллектуальной работы конкретного ребенка не очень большое - примерно 20 минут. Это его участие в общей беседе, работа с учебником и выполнение письменный заданий. Остальное время ребенок слушает других детей, участвует в физминутках и "минутках для шутки", переключается с одного задания на другое, переходит из одной учебной зоны в другую... Поэтому дробите работу: сделали одно задание, потянулись, попрыгали, посмотрели картинки; сделали второе задание, снова - так же.

Еще один важный совет. Разбейте работу на "урок" утром и "домашнее задание" вечером, чтобы не нарушать привычный ритм.

Среди российских дефектологов много выпускников института, получивших красные дипломы. Так что в школы приходят высококлассные специалисты. Александр Антропов - второй слева. Фото: Из личного архива Александра Алпатова

А если за эти 20 минут особенный ребенок не продвинулся вперед ни на шаг? Если нет видимых результатов ни сегодня, ни завтра? И дефектолога рядом нет. Как родителям понять, что их усилия не напрасны?

Антропов: Таким детям трудно выделить существенное в материале, связать между собой отдельные элементы и отбросить случайные побочные ассоциации, у них хуже память, замедленный темп работы. При обучении советую делать упор на зрительную, слуховую память, осязание. Подойдут задания типа "повтори слова", "запомни предметы", можно учить детей на ощупь узнавать предметы в мешочке. Все это очень полезно для развития. А родителям я бы рекомендовал книгу Л.В. Черемошкиной о развитии памяти. В эти дни у них наверняка найдется время для чтения.

Что может поменяться в программах обучения в связи с такой необычной ситуацией, когда всем педагогам и ученикам, в том числе с ОВЗ, пришлось уйти в онлайн?

Антропов: Содержание программ не должно измениться. Меняются только формы организации обучения. Дистанционный формат требует большей самостоятельности от обучающихся. Но когда мы говорим о детях с ОВЗ и - особенно - о детях с интеллектуальными нарушениями, то переход в онлайн не должен снизить качества коррекционной работы, что требует более тонкого и тщательного индивидуального подхода. С такими детьми контактное обучение просто необходимо. Эта проблема может быть решена частично через интерактивные видеоуроки и занятия, но здоровье и безопасность детей должны находиться на первом месте.

Много ли желающих стать дефектологом? Какой конкурс и насколько востребованы выпускники вашего института?

Антропов: На программы бакалавриата конкурс по заявлениям по очной и заочной форме в 4-5 раз превышает число бюджетных мест, а на программы магистратуры - примерно в 3 раза. Достаточно большое количество студентов обучается на платной основе. И это не удивительно, так как наш институт готовит будущих педагогов и психологов по программам специального (дефектологического) образования, ориентированных на все группы детей с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники университета востребованы не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и по всей стране.