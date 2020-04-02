Распоряжение губернатора Камчатского края от 1 апреля 2020 года № 348-р

Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267­-Р следующие изменения:

1) подпункт "б" пункта 6 части 3 изложить в следующей редакции:

"б) работу объектов розничной торговли и розничных рынков. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли и розничные рынки, реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов)";

2) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан:

1) с 1 апреля 2020 года по 5 апреля 2020 года включительно не покидать

места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы граждан, указанных в пунктах 2 - 5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Камчатского края, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с работой граждан, указанных в пунктах 2 - 5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Настоящий пункт не распространяется на граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с частями 2 и 4 настоящего распоряжения.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод

граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Настоящий пункт не распространяется на граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения."

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин







