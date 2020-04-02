Коронавирус обнаружен у главного тренера сборной России по гимнастике

Главный тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и один из членов команды инфицированы коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Источник РИА Новости сообщил, что вторым инфицированным оказался призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин. В четверг в Новогорске были досрочно завершены сборы гимнастов и сборной по синхронному плаванию из-за того, что на территории базы обнаружен COVID-19.

УТЦ "Новогорск" работал в особом режиме после закрытия остальных спортбаз распоряжением Минспорта РФ.