Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 апреля 2020 года № 189 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1:

абзац третий дополнить словами ", при наличии специальных пропусков";

абзац четвертый дополнить словами ", при наличии специальных пропусков";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского края, перемещаться на автомобильном транспорте по территориям муниципальных образований Краснодарского края, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 и пункте 2 настоящего постановления, при наличии соответствующих пропусков на транспортные средства, а в случаях, установленных настоящим постановлением, - специальных пропусков.";

2) в пункте 2:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края или органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Специальные пропуска гражданам для передвижения по территории Краснодарского края (красного цвета) выдаются министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в порядке и по форме, им установленным, на основании предложений государственных органов Краснодарского края, на которые возложены координация и (или) регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.

Специальные пропуска гражданам для передвижения в границах соответствующих муниципальных образований Краснодарского края (зеленого цвета) выдаются органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в порядке и по форме, установленным главами муниципальных районов и городских округов Краснодарского края.

Лицам, получившим специальные пропуска, работникам государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений, членам мобильных отрядов самоконтроля в случае необходимости использования транспортных средств выдаются пропуска на транспортные средства:

для транзитного передвижения транспортных средств по территории Краснодарского края при въезде в Краснодарский край министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края выдается пропуск на транспортное средство (синего цвета) в порядке и по форме, им установленным;

пропуска на транспортные средства (красного цвета) для передвижения по территории Краснодарского края выдаются министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в порядке и по форме, им установленным, на основании предложений государственных органов Краснодарского края, на которые возложены координация и (или) регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

пропуска на транспортные средства (зеленого цвета) для передвижения в границах соответствующих муниципальных образований Краснодарского края выдаются органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в порядке и по форме, установленным главами муниципальных районов и городских округов Краснодарского края.";

3) в пункте 5 слова "указанные организации, индивидуальные предприниматели выдают" заменить словом "выдаются".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В .В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







