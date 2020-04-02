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2 апреля 2020 г.

Постановление правительства Красноярского края от 2 апреля 2020 года № 189-п "О предоставлении мер социальной поддержки гражданам без предъявления подтверждающих документов в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" постановляю:

1. Министерству социальной политики Красноярского края обеспечить без предъявления подтверждающих документов продление срока предоставления гражданам, проживающим на территории Красноярского края, назначенных ранее мер социальной поддержки, требующих в соответствии с законодательством в связи с истечением определенного срока или наступлением (отсутствием наступления) определенных обстоятельств подтверждения наличия (сохранения) права на их получение, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин



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