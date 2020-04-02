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Легендарный джазмен Уоллес Рони умер от коронавируса

Новости
    02.04.2020, 10:45
Текст:   Олег Усков

Немаловажный американский джазовый музыкант и композитор Уоллес Рони умер во вторник на шестидесятом году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинском центре в Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN со ссылкой по подтверждение представителя легендарного трубача.

Уоллес Рони родился 25 мая 1960 года в Филадельфии. Учился у Диззи Гиллеспи и Майлза Дэвиса. Первый сольный альбом выпустил в 1987-м. Выступил автором музыки к драме 2000 года "Визит".

В 1994 году Рони получил премию "Грэмми" за альбом Tribute To Miles.

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