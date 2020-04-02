Легендарный джазмен Уоллес Рони умер от коронавируса

Немаловажный американский джазовый музыкант и композитор Уоллес Рони умер во вторник на шестидесятом году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинском центре в Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN со ссылкой по подтверждение представителя легендарного трубача.

JAZZ:

Very sad news with the death of great trumpet player Wallace Rooney for COVID-19.



Great lost for jazz.



📷 Photo by JazzC in Jamboree Jazz Club in 2017.#fotosconmoviljazzc #mobilephotography #Jazz #jazzphotography #WallaceRooney pic.twitter.com/mhrhZbwBiX — Joan Carles-JazzC (@JazzCfree) March 31, 2020

Уоллес Рони родился 25 мая 1960 года в Филадельфии. Учился у Диззи Гиллеспи и Майлза Дэвиса. Первый сольный альбом выпустил в 1987-м. Выступил автором музыки к драме 2000 года "Визит".

В 1994 году Рони получил премию "Грэмми" за альбом Tribute To Miles.