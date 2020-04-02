Лидеры России и ЮАР обсудили возвращение граждан РФ на родину

Президент ЮАР позвонил российскому коллеге.

Владимир Путин и Сирил Рамафоза обсудили возможности взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, в том числе с учетом итогов видеоконференции лидеров "двадцатки", сообщили в пресс-службе Кремля.

ЮАР председательствует сейчас в Африканском союзе, и Рамафоза рассказал о шагах, которые планируется предпринять по линии этой организации.

Лидеры условились о координации в решении вопросов возвращения на родину российских граждан из ЮАР.