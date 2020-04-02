Орбиту МКС подняли почти на километр

Орбиту Международной космической станции подняли на 900 метров - до 420 км над Землей. Маневр был выполнен с помощью двигателей пристыкованного к МКС корабля "Прогресс МС-13": они включились в 15:41 мск и проработали в течение 427,5 секунды.

Коррекция орбиты станции проводится регулярно: примерно раз в два месяца. На этот раз она выполнена для формирования рабочей орбиты перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14", который запланирован на 25 апреля.

Надо сказать, что во времена полетов американских "челноков" высота МКС держалась на 350 км. Почему? Просто выше шаттлы, которые доставляли новые модули и конструкции для строительства станции, подняться не могли. Наши "Союзы" и "Прогрессы" были сертифицированы для полетов на высоту 460 км. Поэтому когда девять лет назад "челноки" перестали летать, высоту орбиты увеличили в среднем до 400 км. Но, по словам конструкторов, сегодня для решения заданных научных задач и проводимых на борту МКС исследований, высоты до 420 км вполне достаточно.

Вообще, как говорят специалисты, строгой высоты орбиты быть не может. "Космический дом" плавно опускается, что зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности. Не раз приходилось менять его траекторию и из-за космического мусора. А потому, чтобы создать баллистические условия для стыковки прилетающих грузовых и пилотируемых кораблей, МКС приходится постоянно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень даже прилично.

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" стартует 25 апреля. Его выведет на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1а". Причем, если все пойдет как надо, то до МКС грузовик должен долететь по сверхбыстрой схеме - всего за 3,5 часа. Пуск ракеты будет приурочен к 75-летию Победы. На нее нанесут специализированную символику - логотип годовщины, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.

Сейчас на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15". А 9 апреля с космодрома Байконур в космос на корабле "Союз МС-16"отправятся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.