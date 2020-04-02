Ослепить или сбить: противоспутниковое оружие стало реальной угрозой

У Китая и России есть ракеты, способные сбивать спутники на низких околоземных орбитах. КНР разрабатывает сразу три подобные комплекса, называемые "системы прямого восхождения ASAT". Один из них, CK-19, считается действующим. Его ракета, вариант баллистическойракеты средней дальности DF-21, была испытана как минимум пять раз, в ней сочетаются баллистические технологии и зенитные системы наведения. По данным разведки США, Китай также создает наземный лазер для борьбы со спутниками, его испытания начнутся в 2020 году.

Российская ракета 14А042 "Нудоль" предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет, но может быть использована и для уничтожения спутников. "Нудоль" прошла уже семь испытаний. Также Москва модернизирует систему оптического наблюдения за околоземным пространством "Крона" - в нее будет встроен лазерный излучатель "Калина", предназначенный для вывода из строя оптических датчиков космических аппаратов. По данным CSIS, для той же цели может быть использован и боевой лазерный комплекс "Пересвет".

Россия традиционно сильна в области радиоэлектронной борьбы. Ряд систем для блокирования спутниковой навигации и связи были испытаны в Сирии. Причем российская электроника может не только глушить космические сигналы, но и подменять их, направляя высокоточное оружие в нужную ей сторону.

США готовы использовать для уничтожения орбитальных систем противоракеты SM-3 на Аляске и Гавайях. В 2008 году в ходе операции Burnt Frost ракета-перехватчик сбила устаревший спутник. Также сообщается, что космический беспилотник Boeing X-37B в ходе своего 780-дневного полета выпустил на орбиту три небольших аппарата кубической формы. По данным Breaking Defense, они могут быть частью противоракетной обороны США.