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02.04.2020,  
13:04
Текст:  Антон Валагин

Ослепить или сбить: противоспутниковое оружие стало реальной угрозой

Оружие для борьбы со спутниками, которое разрабатывают Китай, Россия и США, может поставить под угрозу не только военные аппараты на околоземной орбите, но и гражданское освоение космоса. Причем, кто именно нанес удар на орбите, может остаться неизвестным, считают авторы докладов, подготовленных Центром стратегических и международных исследований (CSIS) и фондом "Безопасный мир". Выдержки из документов опубликовал Popular Mechanics.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

У Китая и России есть ракеты, способные сбивать спутники на низких околоземных орбитах. КНР разрабатывает сразу три подобные комплекса, называемые "системы прямого восхождения ASAT". Один из них, CK-19, считается действующим. Его ракета, вариант баллистическойракеты средней дальности DF-21, была испытана как минимум пять раз, в ней сочетаются баллистические технологии и зенитные системы наведения. По данным разведки США, Китай также создает наземный лазер для борьбы со спутниками, его испытания начнутся в 2020 году.

Российская ракета 14А042 "Нудоль" предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет, но может быть использована и для уничтожения спутников. "Нудоль" прошла уже семь испытаний. Также Москва модернизирует систему оптического наблюдения за околоземным пространством "Крона" - в нее будет встроен лазерный излучатель "Калина", предназначенный для вывода из строя оптических датчиков космических аппаратов. По данным CSIS, для той же цели может быть использован и боевой лазерный комплекс "Пересвет".

Фото: Carlucho510/Wikimedia.org
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Россия традиционно сильна в области радиоэлектронной борьбы. Ряд систем для блокирования спутниковой навигации и связи были испытаны в Сирии. Причем российская электроника может не только глушить космические сигналы, но и подменять их, направляя высокоточное оружие в нужную ей сторону.

США готовы использовать для уничтожения орбитальных систем противоракеты SM-3 на Аляске и Гавайях. В 2008 году в ходе операции Burnt Frost ракета-перехватчик сбила устаревший спутник. Также сообщается, что космический беспилотник Boeing X-37B в ходе своего 780-дневного полета выпустил на орбиту три небольших аппарата кубической формы. По данным Breaking Defense, они могут быть частью противоракетной обороны США.

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