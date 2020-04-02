Парламент Берлина ищет новое помещение

Из-за пандемии коронавируса берлинский городской парламент - ландтаг - ищет новое помещение для пленарных заседаний. Об этом сообщает газета Bild.

Проблема в тесноте традиционного зала, где депутаты сидят вплотную друг к другу. И потому объявленные правила гигиенических мер в связи с коронавирусом в нынешнем пленарном зале соблюдаться не могут: 160 депутатов сидят практически плечом к плечу. Если соблюдать действующие предписания, в зале можно разместить только половину депутатов.

Президент парламента Ральф Виланд уже обратился к руководству принадлежащего земле Берлин столичного ярмарочного комплекса с просьбой выделить депутатам соответствующее помещение. Однако пока ответа не последовало.