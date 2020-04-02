Продажи ноутбуков вырастут во втором квартале 2020 года

Согласно исследованию аналитиков из Digitimes, во втором квартале 2020 года подъем на рынке ноутбуков продолжится. Особенно вырастут продажи модели для корпоративного и образовательного сегмента.

"Рост поставок во втором квартале типичен для обычного времени, - поясняет ИТ-эксперт Александр Баулин. - Люди и компании выходят из "зимы" и начинается рост продаж".

По его словам, основными потребителями сейчас являются США и страны Европы, вынужденные пребывать на карантине. "Во втором квартале можно ожидать повышения спроса на ноутбуки, за счет сезонных факторов и восстановления экономической жизни в Китае, но продажи год к году будут ниже прошлогодних, так как мир занят коронавирусом, а желающие уже закупились ноутбуками" - прогнозирует эксперт.

По данным GfK, с 16 по 22 марта в России продажи лэптопов выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Больше всего спрос вырос на модели выше 40 тысяч рублей.

Магазины подтверждают повышенный интерес к технике: так, в пресс-службе "Связного" "РГ" рассказали о том, что в марте компьютеры и периферию приобретали в 14 чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в Ozon зафиксировали рост продаж ноутбуков в марте на 199% год к году.

"В марте наложилось сразу два фактора: аномальный по масштабу переход на удаленку и потребность купить технику до повышения цен из-за ослабления рубля, - объясняет Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Из-за этого продажи ноутбуков и подскочили на вышеупомянутые 138%". Как отмечает эксперт, по ряду сетей российского ритейла рост продаж повысился в три-пять раз, плюс дополнительным фактором рекордных продаж в РФ стала юбилейная распродажа на AliExpress, усилившая потребительский спрос в конце марта.

В GfK уверены, что рекордный спрос на техники сменится таким же быстрым падением.

"После столь высоких темпов прироста обычно следует заметное снижение спроса. Сейчас потребители ускоренно приобретают те товары, которые планировали покупать позже или даже не собирались покупать в ближайшее время. Как сам этот факт, так и справедливо ожидаемый рост цен окажут негативное влияние на спрос далее в 2020 году", - уверяют авторы исследования. С ними согласен и Дмитрий Рябинин. По его мнению, повышенный спрос частично сохранится лишь в первой половине апреля, а далее следует ожидать повышения цен на 10-20%, к маю на рынке образуется закономерное экономическое падение спроса.