Еще недавно мы с изумлением наблюдали, как итальянские полицейские загоняют по домам жителей, пытаясь заставить соблюдать их домашний карантин. Увы! Ничего лучшего эпидемиологи пока не придумали, чтобы остановить коронавирус. Но вот он добрался и до нас. И уже наши органы правопорядка вышли на улицы городов с проверкой, как у нас соблюдается режим самоизоляции. Только за минувшие сутки они составили 1250 протоколов о его нарушениях, всякий раз напоминая, что нерабочая неделя - это не дополнительные каникулы и требование властей не выходить из дома направлено прежде всего на то, чтобы уберечь наше же здоровье.

На одном из перекрестков столицы полицейские остановили и автомобиль, на котором ехал в свой медицинский центр академик РАН Александр Григорьевич Румянцев.

- Я заметил: останавливали всех, кто постарше, - рассказал он корреспонденту "РГ". - Спросили: знаю ли я, что в столице указом мэра объявлен домашний карантин для тех, кому больше 65 лет, еще с 26 марта по 14 апреля. Объяснил, что знаю: отдел кадров довел до нас это решение. И я работал все эти дни в удаленном доступе: в режиме видеоконференций, по скайпу, электронной почте. Словом, в любой момент был на связи. Но в это утро мне потребовалось завезти в центр подписанные документы. Вот я и отправился. Показал полицейским свою визитку…

- Ну, визитку сделать может каждый, - заметил один из полицейских.

- И то правда, - согласился академик. И честно покаялся: "А вот о справке, что продолжаю работать, не позаботился."

Известный российский врач-педиатр не стал, хотя мог бы, перечислять представителям органов правопорядка свои должности и регалии. Их же у него столько, что не уместится ни на одной визитке. Академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России. Почетный профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.Н. Пирогова. Главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России. В каждой из этих должностей он, действительно, незаменим, о чем свидетельствуют тысячи спасенных с его помощью жизней детей. А значит, по указу мэра Москвы имеет полное право ездить на работу, несмотря на введенные в городе ограничения, о чем я и напоминаю в нашем разговоре.

- Формально да, - соглашается Александр Григорьевич. - Но я ведь не стою у станка, а значит, должен быть дома и следовать рекомендациям государства, которое сейчас пытается выполнить очень важную для жителей всей страны задачу - остановить распространение коронавирусной инфекции. И я буду, как могу, помогать ему в этом.

Но, понимая, что обстоятельства, когда его личное присутствие в центре могут возникнуть еще не раз, доехав до работы Александр Григорьевич первым делом заглянул в отдел кадров. "Вот теперь я готов к любой проверке - справка у меня есть", - доложил он "РГ".