Не пропустившего "скорую" ярославского водителя лишили прав

Суд в Ярославле на три месяца лишил водительского удостоверения мужчину, не пропустившего скорую помощь с ребенком.

По информации УМВД по Ярославской области, инцидент произошел в конце марта во дворе дома на улице Звездной в Ярославле: автомобиль Hyundai не давал отъехать от дома автомобилю "скорой" с грудным ребенком в салоне. Водитель, сидевший за рулем иномарки, не поспешил отреагировать даже после того, как на автомобиле скорой помощи был включен проблесковый маячок.

Упрямым водителем оказался мужчина 1986 года рождения. 2 апреля мировой суд Фрунзенского района признал его виновным в непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ). Водитель лишен права управления транспортными средствами на три месяца.