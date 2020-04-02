В Москве нашли тело писателя Владимира Сирого

На юге Москвы найден мертвым писатель Владимир Сирый, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Тело 65-летнего мужчины было обнаружено в квартире в Южном Бутове. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти пока не ясны, в ближайшее время эксперты дадут заключение. Пока проводится проверка.

Владимир Сирый был крупным научным работником, преподавал в передовых вузах и был автором популярных книг о ресторанном бизнесе.