В Москве открыли службу психологической помощи во время карантина

Департамент здравоохранения Москвы открыл службу психологической поддержки москвичам. Она поможет горожанам справится с эмоциональным дискомфортом из-за пандемии и вынужденной изоляции.

Помогать людям будут специалисты больницы N4 им. Ганушкина. "Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника тоже лежит на плечах родителей, - сообщили в департаменте. - Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы.

Звонить можно по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Напомним, что с 30 марта москвичам можно выходить из дома только из крайней необходимости - на работу, за продуктами и лекарствами, погулять с собакой, на помойку или за экстренной медицинской помощью.