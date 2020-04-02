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02.04.2020 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались еще три пациента с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В ночь на четверг в Москве умерли ещё три пациента, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю за коронавирусом.

Все умершие - пожилые люди в возрасте от 63 до 72 лет. У всех были сопутствующие заболевания: ардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сахарный диабет, артериальная гипертензия.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
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Всего в Москве на данный момент скончались 19 человек с подтвержденным коронавирусом.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдать установленный в городе домашний режим. Это относится к жителям всех возрастов, так как болеют коронавирусом и дети, и молодые люди, что подтверждается статистикой. На долю пожилых приходится лишь порядка трети заболевших.

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