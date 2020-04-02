В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что мужчина с двухсторонней пневмонией и подтверждённым анализом на коронавирусную инфекцию три дня был на искусственной вентиляции легких. Помимо этого у него были тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

Таким образом, это двадцатый пациент с подтвержденным COVID-19, скончавшийся в столице.

Всего в городе выявлено 2475 случаев заболевания новым вирусом. Выздоровели и выписались из больниц 140 человек.