На Сахалин доставят миллион медицинских масок

В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук. Их будут продавать не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах, сообщает официальный сайт правительства региона.

На средства самозащиты будет действовать минимальная торговая наценка - только за транспортные расходы. Чтобы уменьшить ажиотаж, отпускать товар будут всего по пять штук в одни руки.

"К нам обращаются люди с жалобами о продажах масок в интернете по цене от 50 рублей. Мы рассчитываем, что будущей партии будет достаточно, чтобы не обращаться за покупками в сомнительные организации", - рассказал министр здравоохранения области Владимир Ющук.

Отмечается, что в апреле на остров доставят еще полтора миллиона медицинских масок. Сейчас в регионе зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом.