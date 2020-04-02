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02.04.2020 08:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалин доставят миллион медицинских масок

Текст: Артем Красиков

В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук. Их будут продавать не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах, сообщает официальный сайт правительства региона.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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На средства самозащиты будет действовать минимальная торговая наценка - только за транспортные расходы. Чтобы уменьшить ажиотаж, отпускать товар будут всего по пять штук в одни руки.

"К нам обращаются люди с жалобами о продажах масок в интернете по цене от 50 рублей. Мы рассчитываем, что будущей партии будет достаточно, чтобы не обращаться за покупками в сомнительные организации", - рассказал министр здравоохранения области Владимир Ющук.

Отмечается, что в апреле на остров доставят еще полтора миллиона медицинских масок. Сейчас в регионе зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область COVID-19. Мы справимся!

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