В Якутии двое рабочих погибли при чистке водопропускной трубы

В Олекминском районе Якутии организована процессуальная проверка по факту гибели двух человек, занятых на оттайке водопропускной трубы.

Рабочие осуществляли пропарку трубы, предназначенной для пропуска воды под проезжей частью дороги в пригороде Олекминска. По неофициальной информации, причиной гибели людей стал взрыв пропарочной машины.

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся осмотр местности и техники, опросы очевидцев и иные неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.