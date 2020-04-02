Жители Башкирии помогают оснастить госпиталь для пациентов с COVID-19

В Уфе неравнодушные люди помогают обеспечить необходимыми материалами больницу, которую временно перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Безвозмездную помощь госпиталю уже оказали несколько предпринимателей.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, госпиталь готов, докупается и устанавливается нужное оборудование.

- Но особенность инфекционных боксов то, что в них нужно много расходных материалов: одноразовая посуда, емкости для утилизации, металлические доски для записей (использование бумаги и ручек запрещено), оргтехника и многое другое, - отметил министр и предложил всем, кто имеет такую возможность, передать госпиталю все необходимое.