Минстрой назвал самые комфортные российские города

По итогам 2019 года доля городов с благоприятной средой увеличилась до 26,9% (в 2018 году таких было 23,5%). Среднее значение индекса качества городской среды достигло 169 баллов (годом ранее - 163 балла).

"Индекс качества городской среды рассчитывается уже второй год подряд. Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения. За короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы - количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1115", - отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"К 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза, - напомнил поставленные задачи глава Минстроя Владимир Якушев. -Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной"

Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других критериев. Всего учитывается 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по 10-балльной шкале. Города, которые набрали более 180 баллов из 360 возможных, считаются благоприятными для жизни. При этом для корректного сравнения участников рейтинга разделили на 10 групп - по размеру и климату.

Существеннее всего за год подросли такие оценки как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда и создание безбарьерной среды.

Среди крупнейших городов комфортного климата лидером осталась Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Казань. Екатеринбург сместился с прошлогоднего третьего места на шестое, пропустив вперед Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В своих группах самыми комфортными признаны Грозный (обогнавший прошлогоднего лидера - Сочи), подмосковные Реутов, Видное и Голицыно, Кудрово Ленинградской области, Иннополис (Республика Татарстан), Норильск (Красноярский край), Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра) и Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Лидерами среди субъектов РФ, помимо двух столиц, стали Московская (201 балл), Тюменская (197 баллов) и Ярославская области (191 балл).

Аутсайдерами рейтинга оказались Алмазай из Иркутской области (80 баллов), якутский Вилюйск (95 баллов) и печально известный Тулун (105 баллов), сильно пострадавший в прошлом году от наводнения в Иркутской области. Всего 106 баллов набрал город-миллионник Омск.

Следующий индекс качества - за 2020 год - будет рассчитан к апрелю 2021 года. "На показатели за 2020 год, несомненно, окажет влияние ситуация с COVID-19", - считает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. - Например, показатель "загруженность дорог" изменится в лучшую сторону, а показатель "разнообразие услуг на озелененных территориях" - скорее всего, в худшую. Это нужно будет учитывать и корректно интерпретировать будущую оценку".