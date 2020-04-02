Мурманским предпринимателям будут давать гранты на производство масок

В Мурманской области предпринимателям будут выдавать гранты на сумму до миллиона рублей. Деньги можно потратить на то, чтобы наладить производство средств индивидуальной защиты, дезинфекции, разработку приложений для онлайн-торговли и доставки продуктов питания, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова.

Будет оказана помощь и тем гражданам, которые оказались из-за пандемии без работы. На базе центров занятости населения Мурманской области будет создана площадка "Новый ты". На этой площадке безработные смогут переобучиться и до трудоустройства получать пособие.

Чтобы поддержать спрос на продукцию и услуги местных производителей, областные власти предложили ввести временный режим государственных и муниципальных закупок с приоритетом для заполярных предпринимателей.

- Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса в Кольском Заполярье занято более 66 тысяч человек, - отметила Ольга Кузнецова. - В списке наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики - транспортный сектор, сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта, бытовых услуг и дополнительного образования.