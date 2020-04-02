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02.04.2020 17:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Соловецкие острова закрыли для туристов и паломников

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область )

Доступ на Соловецкие острова ограничили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в правительстве Архангельской области, попасть на архипелаг теперь смогут только жители сельского поселения "Соловецкое". Второй Архангельский объединенный авиаотряд, который выполняет рейсы на Соловки, будет продавать билеты строго по спискам, предоставленным местной администрацией.

Архангельская область ввела режим строгой изоляции

Туристы и паломники временно не смогут посещать архипелаг. Отмечается, что инициатива введения ограничений принадлежит администрации сельского поселения и Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

На архипелаге, расположенном в Белом море, проживает более 900 человек.

Общество Религия Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Распространение коронавируса COVID-19

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