В Карелии изолировали врачей из-за пациента, скрывшего вояж за границу

В Петрозаводске из-за пациента, который не признался в том, что побывал за границей, на карантин определили медицинский персонал восьмого отделения Республиканской инфекционной больницы. Состояние самого мужчины - стабильно тяжелое.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пациент находится на респираторной неинвазивной поддержке, без ИВЛ. Первый тест этого пациента был отрицательным, второй - положительным. При поступлении в больницу мужчина сказал, что не выезжал за границу и не контактировал с другими людьми, кто был там.

Теперь же оказывается, что этот человек в январе побывал за рубежом и вообще живет в другом регионе. Сейчас специалисты выясняют его контакты. На режим изоляции переводится и медицинский персонал восьмого отделения, куда мужчина поступил. Медработники будут находиться в больнице и работать с пациентами, которые теперь считаются контактировавшими с носителем COVID-19. При этом помощь вновь поступившим они оказывать не будут. Эту практику впервые применили в Китае и она показала свою эффективность в сдерживании распространения коронавируса.

В Карелии на сегодняшний день провели 1764 исследования, выявлены четыре условно положительных результата. На карантине находятся 10078 человек.

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