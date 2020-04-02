В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ

Комитет по здравоохранению Петербурга обратился в ассоциацию частных клиник города с просьбой передать на время аппараты ИВЛ. В ведомстве говорят, о дефиците техники речи не идет, город создает запас техники на базе инфекционной больницы имени Боткина.

Дополнительные аппараты уже были переданы в больницу из медицинских организаций, подведомственных комитету по здравоохранению.

Идея арендовать технику возникла из-за того, что многие страны мира испытывают сложности с покупкой аппаратов ИВЛ. Дело в том, что производство такой техники сосредоточено в странах ЕС, а также в США, где сейчас все силя брошены на борьбу с болезнью. Не простая ситуация и с производством запчастей, которое ведется в Китае.

В Петербурге очень хорошо развита негосударственная медицина и аппараты ИВЛ есть во многих частных клиниках. Сейчас в этих медучреждениях плановые операции не проводятся, техника простаивает. Городские власти просят аппараты не навсегда, а только на период эпидемии в формате безвозмездной аренды. Также комздрав просит передать кардиомониторы, аспираторы.