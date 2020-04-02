Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза

В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза и достигло девяти человек. Ранее сообщалось о пяти инфицированных жителях региона.

"Контрольное подтверждение по еще четырем заболевшим в Ростовской области пришло сегодня, 2 апреля, из референс-центра. Таким образом, число заболевших коронавирусом в донском регионе увеличилось до девяти человек", - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Ростовской области.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону уточнили, что двое больных COVID-19 прибыли в региона из стран неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции - США и Мексики.

Кроме того, в федеральном референс-центре на проверке остаются еще два исследования из Ростовской области. На 2 апреля под медицинским наблюдением на Дону находятся 4 734 человека.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.