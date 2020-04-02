В Крыму, на юге России и Северном Кавказе прошли крупномасштабные учения 4-й армии ВВС и ПВО. В отработке наступательных и оборонительных элементов воздушного боя приняли участие свыше ста боевых самолетов и вертолетов.

Маневры начались 30 марта. Вначале авиация Южного военного округа устроила "Слоновью прогулку" - массовый взлет самолетов и вертолетов для эвакуации на другие аэродромы. Базирующиеся в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области штурмовики и истребители-бомбардировщики перелетели в Астраханскую область.

Наземные группировки ПВО и истребители отработали отражение ракетного авиационного удара, а затем штурмовики, вертолеты и бомбардировщики 4-й армии нанесли ответный удар. Цели располагались на полигонах Капустин Яр и Ашулук. Воздушные бои "прошли" в небе Кубани, Ставрополья и Крыма.

"В боевом применении совершено более 2,5 тысяч выстрелов зенитной артиллерии, использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы", - говорится в официальном сообщении.

Завершающим аккордом учений стало отражение ударов крылатых ракет в морской зоне, в котором наравне с авиацией приняли участие корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.