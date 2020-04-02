На Кубани осудили афериста, который 10 лет скрывался в ОАЭ

В Каневском районе Кубани суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, который 10 лет скрывался от правоохранителей в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, мужчина в 2008 году предложил клиентам свою помощь в покупке двух легковых автомобилей в ОАЭ - Mazda и кроссовер Toyota. Трое потерпевших передали ему свыше 830 тысяч рублей. Получив сумму, он исчез и скрывался более десяти лет на Аравийском полуострове, пока его не задержали и не экстрадировали в Россию.

"Суд признал его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в значительном и крупном размерах" и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и шесть месяцев", - рассказали в ведомстве.

Приговор в законную силу еще не вступил.