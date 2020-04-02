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02.04.2020 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани выявили случаи мошенничества из-за коронавируса

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае зафиксировали новые случаи мошенничества, связанные с COVID-19. Оперативный штаб региона призывает жителей проявлять бдительность при поступлении подозрительных звонков, предупредили в пресс-службе администрации региона.

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"Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом, - говорится в сообщении, помещенном на сайте. - Обращаем внимание, что никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось".

По данным фактам будет проводиться проверка.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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