На Кубани выявили случаи мошенничества из-за коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировали новые случаи мошенничества, связанные с COVID-19. Оперативный штаб региона призывает жителей проявлять бдительность при поступлении подозрительных звонков, предупредили в пресс-службе администрации региона.

"Неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом, - говорится в сообщении, помещенном на сайте. - Обращаем внимание, что никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось".

По данным фактам будет проводиться проверка.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).