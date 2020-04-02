"Волгоград-Арену" подсветят цветами флага Италии в знак солидарности

Стадион "Волгоград-Арена" с сегодняшнего дня каждый вечер будет подсвечиваться цветами государственных флагов России и Италии. Таким способом волгоградцы хотят выразить свою поддержку жителям Республики, пострадавшим от коронавируса.

Фасад стадиона будет подсвечиваться три дня подряд с 19:00 до 22:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Напомним, футбольный стадион международного класса "Волгоград-Арена" на 45 тысяч мест был построен в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года на месте бывшего Центрального стадиона на берегу Волги. Здесь прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, а сейчас проходят домашние матчи ФК "Ротор", а также различные культурно-массовые мероприятия.

В связи со вспышкой коронавируса деятельность стадиона приостановлена. Следующий матч запланирован на 6 мая, когда "Ротор" будет принимать в гостях футбольный клуб "Армавир".

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