На 201 военной базе впервые оцифровали фронтовые документы дистанционно

Российские военные 201 военной базы в Таджикистане оцифровали фронтовые документы ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Впервые это было сделано дистанционно, передает пресс-служба Центрального военного округа, к которому относится база.

Ранее в рамках мультимедийного проекта "Дорога памяти" военнослужащие уже обработали более тысячи документов солдат, которые ушли на войну из Таджикской СССР или живут на территории Республики.

Когда проект запустился, первым, кто захотел поделиться историей своих родных, стал житель Душанбе Абдуладжон Расулов. Муким и Ахмед Зариповы, которые приходились ему родными дядями, в восемнадцатилетнем возрасте попали на фронт из города Ура-Тюбе. С 1941 года вместе воевали на Украинском фронте.

"Одному из братьев довелось служить в артиллерии, он был командиром орудия 87-й житомирской ордена Богдана Хмельницкого танковой дивизии. Погиб в 1943 году в Орловской области, от пули немецкого снайпера. Второй брат командовал разведывательной ротой, неоднократно ходил в тыл врага за "языком" и секретными сведениями. Погиб в 1945 году на территории Польши, подорвавшись на мине. За боевые заслуги перед Отечеством, фронтовики были награждены медалью "За отвагу", орденом "Красной Звезды", а также орденом "Славы III степени", - рассказали в ЦВО.

Введенные карантинные меры немного изменили алгоритм работы с материалами - теперь специалисты не выезжают к тем, кто хочет поделиться своей историй и сохранить память о близких. Военнослужащие загружают на сайт Минобороны РФ данные, которые отправляют им родственники фронтовиков по электронной почте. Всех, кто обратился за помощью, консультируют по телефону или скайпу - дают подробную инструкцию, как пользоваться порталом самостоятельно.