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02.04.2020 12:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На 201 военной базе впервые оцифровали фронтовые документы дистанционно

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Российские военные 201 военной базы в Таджикистане оцифровали фронтовые документы ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Впервые это было сделано дистанционно, передает пресс-служба Центрального военного округа, к которому относится база.

Ранее в рамках мультимедийного проекта "Дорога памяти" военнослужащие уже обработали более тысячи документов солдат, которые ушли на войну из Таджикской СССР или живут на территории Республики.

Фото: Пресс-служба ЧМК
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Когда проект запустился, первым, кто захотел поделиться историей своих родных, стал житель Душанбе Абдуладжон Расулов. Муким и Ахмед Зариповы, которые приходились ему родными дядями, в восемнадцатилетнем возрасте попали на фронт из города Ура-Тюбе. С 1941 года вместе воевали на Украинском фронте.

"Одному из братьев довелось служить в артиллерии, он был командиром орудия 87-й житомирской ордена Богдана Хмельницкого танковой дивизии. Погиб в 1943 году в Орловской области, от пули немецкого снайпера. Второй брат командовал разведывательной ротой, неоднократно ходил в тыл врага за "языком" и секретными сведениями. Погиб в 1945 году на территории Польши, подорвавшись на мине. За боевые заслуги перед Отечеством, фронтовики были награждены медалью "За отвагу", орденом "Красной Звезды", а также орденом "Славы III степени", - рассказали в ЦВО.

Введенные карантинные меры немного изменили алгоритм работы с материалами - теперь специалисты не выезжают к тем, кто хочет поделиться своей историй и сохранить память о близких. Военнослужащие загружают на сайт Минобороны РФ данные, которые отправляют им родственники фронтовиков по электронной почте. Всех, кто обратился за помощью, консультируют по телефону или скайпу - дают подробную инструкцию, как пользоваться порталом самостоятельно.

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